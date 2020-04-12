Марадона и Дибала опубликовали поздравления по случаю Пасхи
Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима», поздравил своих подписчиков с католической Пасхой.
«Хочу пожелать всем счастливой Пасхи, особенно аргентинцам и моим ребятам из „Химнасии“. Надеюсь, что этот период, который мы сейчас переживаем, скоро закончится. Оставайтесь дома и берегите себя. Поздравляю всех!» — написал Марадона на своей странице в «Инстаграме».
Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала также поздравил подписчиков в социальной сети. «Счастливой Пасхи», — написал форвард на испанском, итальянском и английском языках. Также Дибала запостил фото своей тренировки на тренажёре.
Роналду поздравил фанатов с католической Пасхой
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
23:36
-
23:33
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:18
-
22:13
-
22:02
-
21:53
-
21:47
-
21:28
-
21:26
-
21:09
-
21:08
-
20:43
-
20:41
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:46
-
19:19
-
19:13
-
19:10
-
18:56
-
18:45
-
18:39
Партнерский контент