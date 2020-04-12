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Марадона и Дибала опубликовали поздравления по случаю Пасхи

Марадона и Дибала опубликовали поздравления по случаю Пасхи
Футбол / Италия 0

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима», поздравил своих подписчиков с католической Пасхой.

«Хочу пожелать всем счастливой Пасхи, особенно аргентинцам и моим ребятам из „Химнасии“. Надеюсь, что этот период, который мы сейчас переживаем, скоро закончится. Оставайтесь дома и берегите себя. Поздравляю всех!» — написал Марадона на своей странице в «Инстаграме».

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала также поздравил подписчиков в социальной сети. «Счастливой Пасхи», — написал форвард на испанском, итальянском и английском языках. Также Дибала запостил фото своей тренировки на тренажёре.

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