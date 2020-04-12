Динияр Билялетдинов: после ЧМ-2018 все снова стали уважать российский футбол

Бывший полузащитник ливерпульского «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о знаковых для сборной России турнирах — чемпионате Европы 2008 года и чемпионате мира — 2018.

«На Евро-2008 вся команда была героями, особенно после нашей победы над сборной Нидерландов. Это самая запоминающаяся футбольная история для многих в России.

После ЧМ-2018 у нас появились новые герои, и все снова стали уважать российский футбол. В стране появилась огромная любовь к нашей сборной», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт английского клуба.

Напомним, что на чемпионате Европы 2008 года сборная России дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали. На ЧМ-2018 финала россияне в четвертьфинале уступили будущему финалисту сборной Хорватии в серии пенальти.