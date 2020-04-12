Алли отпраздновал 24-летие тортом в виде геймпада
Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли отпраздновал 24-летие тортом в виде геймпада.
«Празднование 24-летия в изоляции не так уж плохо! Спасибо всем за поздравления», — написал Алли в своём «инстаграме», прикрепив фотографию торта.
В настоящее время футболист находится на карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Алли перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в феврале 2015 года из «Милтон Кинс Донс». Сумма трансфера составила € 6,63 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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