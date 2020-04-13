Эден Азар: стараюсь не ходить в кладовку за булочками

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, чем он занимается в карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Мы делаем то, что можем, много играем в саду, дети учатся благодаря онлайн-занятиям в интернете. Могу сказать, что нам не на что жаловаться. Сейчас я не могу многому научить сыновей в футболе, так как сейчас восстанавливаюсь после травмы. Впрочем, я всё равно стараюсь улучшить их технику.
Соблюдать диету для меня сложно. Но я стараюсь не есть много, стараюсь не ходить в кладовую за булочками, которые находятся рядом со мной, а это нелегко.
Я продолжаю работать с физиотерапевтом через интернет, потому что он больше не может приходить ко мне, так как заболел и вынужден оставаться дома. Он отправляет мне видео с упражнениями. Сейчас я работаю над укреплением лодыжки. Я делаю дома то, что имею возможность", — приводит слова Азара Marca со ссылкой на RTBF.
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