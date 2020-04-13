Результаты всех футбольных матчей 12 апреля

12 апреля состоялись встречи чемпионата Беларуси, Никарагуа, Тайваня, Таджикистана, Кубка Бурунди и одна товарищеская игра.
Беларусь. Высшая лига. 4-й тур
«Минск» — БАТЭ — 0:3
«Смолевичи» — «Шахтёр» (Солигорск) — 0:0
«Динамо-Брест» — «Ислочь» — 3:1
Беларусь. Высшая лига. Первенство резервных составов. 4-й тур
«Славия-2» (Мозырь) — «Рух-2» (Брест) — 0:2
Бурунди. Кубок Президента
«Бужумбура» — «Интер Стар» — 2:1
«Мусонгати» — «Витал'О» — 1:0
Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 16-й тур
«Хувентус Манагуа» — «Реал Мадрис» — 2:0
«Мунисипаль Халапа» — «Дирьянхен» — 0:0
«Депортиво Лас-Сабанас» — «Манагуа» — 0:1
Никарагуа. Лига Примера — Клаусура U20. 16-й тур
«Хувентус Манагуа» — «Реал Мадрис» — 5:1
«Чинандега» — «Реал Эстели» — 1:4
«Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти» — 1:2
Тайвань. Премьер-лига. 1-й тур
«Тайчжун Футуро» — НТУС — 2:1
«Хан Юэнь» — «Тайчэн Лайонз» — 4:0
«Татунг» — «Тайпауэр» — 2:3
«Мин Чуань Юниверсити» — «Тайнань Сити» — 2:4
Таджикистан. Высшая лига. 2-й тур
«Худжанд» — «Хатлон» — 2:3
«Истиклол» — «ЦСКА-Памир» — 2:0
Товарищеский матч
«Фиттья» (Швеция) — «Киста» (Швеция) — 4:0
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.
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