Результаты всех футбольных матчей 12 апреля

12 апреля состоялись встречи чемпионата Беларуси, Никарагуа, Тайваня, Таджикистана, Кубка Бурунди и одна товарищеская игра.



Беларусь. Высшая лига. 4-й тур



«Минск» — БАТЭ — 0:3

«Смолевичи» — «Шахтёр» (Солигорск) — 0:0

«Динамо-Брест» — «Ислочь» — 3:1

Беларусь. Высшая лига. Первенство резервных составов. 4-й тур

«Славия-2» (Мозырь) — «Рух-2» (Брест) — 0:2

Бурунди. Кубок Президента

«Бужумбура» — «Интер Стар» — 2:1

«Мусонгати» — «Витал'О» — 1:0

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 16-й тур

«Хувентус Манагуа» — «Реал Мадрис» — 2:0

«Мунисипаль Халапа» — «Дирьянхен» — 0:0

«Депортиво Лас-Сабанас» — «Манагуа» — 0:1

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура U20. 16-й тур

«Хувентус Манагуа» — «Реал Мадрис» — 5:1

«Чинандега» — «Реал Эстели» — 1:4

«Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти» — 1:2

Тайвань. Премьер-лига. 1-й тур

«Тайчжун Футуро» — НТУС — 2:1

«Хан Юэнь» — «Тайчэн Лайонз» — 4:0

«Татунг» — «Тайпауэр» — 2:3

«Мин Чуань Юниверсити» — «Тайнань Сити» — 2:4

Таджикистан. Высшая лига. 2-й тур

«Худжанд» — «Хатлон» — 2:3

«Истиклол» — «ЦСКА-Памир» — 2:0

Товарищеский матч



«Фиттья» (Швеция) — «Киста» (Швеция) — 4:0



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.