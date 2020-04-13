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Результаты всех футбольных матчей 12 апреля

Результаты всех футбольных матчей 12 апреля
Футбол / Прочие турниры 0

12 апреля состоялись встречи чемпионата Беларуси, Никарагуа, Тайваня, Таджикистана, Кубка Бурунди и одна товарищеская игра.

Беларусь. Высшая лига. 4-й тур

«Минск» — БАТЭ — 0:3
«Смолевичи» — «Шахтёр» (Солигорск) — 0:0
«Динамо-Брест» — «Ислочь» — 3:1

Беларусь. Высшая лига. Первенство резервных составов. 4-й тур

«Славия-2» (Мозырь) — «Рух-2» (Брест) — 0:2

Бурунди. Кубок Президента

«Бужумбура» — «Интер Стар» — 2:1
«Мусонгати» — «Витал'О» — 1:0

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 16-й тур

«Хувентус Манагуа» — «Реал Мадрис» — 2:0
«Мунисипаль Халапа» — «Дирьянхен» — 0:0
«Депортиво Лас-Сабанас» — «Манагуа» — 0:1

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура U20. 16-й тур

«Хувентус Манагуа» — «Реал Мадрис» — 5:1
«Чинандега» — «Реал Эстели» — 1:4
«Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти» — 1:2

Тайвань. Премьер-лига. 1-й тур

«Тайчжун Футуро» — НТУС — 2:1
«Хан Юэнь» — «Тайчэн Лайонз» — 4:0
«Татунг» — «Тайпауэр» — 2:3
«Мин Чуань Юниверсити» — «Тайнань Сити» — 2:4

Таджикистан. Высшая лига. 2-й тур

«Худжанд» — «Хатлон» — 2:3
«Истиклол» — «ЦСКА-Памир» — 2:0

Товарищеский матч

«Фиттья» (Швеция) — «Киста» (Швеция) — 4:0

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.

Беларусь - Высшая лига. 4-й тур
12 апреля 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
0 : 3
БАТЭ
Борисов
0:1 Драгун – 26'   0:2 Сарока – 35'   0:3 Нехайчик – 62'
Беларусь - Высшая лига. 4-й тур
12 апреля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Смолевичи
Смолевичи
Окончен
0 : 0
Шахтёр С
Солигорск
Беларусь - Высшая лига. 4-й тур
12 апреля 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо-Брест
Брест
Окончен
3 : 1
Ислочь
Минский район
0:1 Комаровский – 39'   1:1 Кики – 45+2'   2:1 Милевский – 77'   3:1 Савицкий – 90+4' (пен)
Таджикистан - Высшая лига. 2-й тур
12 апреля 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Худжанд
Худжанд
Окончен
2 : 3
Хатлон
Бохтар
0:1 Узоков – 21'   0:2 Авгонов – 35'   1:2 Рихсибоев – 47'   1:3 Баки-Ахунов – 72'   2:3 Бозоров – 90+7'
Таджикистан - Высшая лига. 2-й тур
12 апреля 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Истиклол
Душанбе
Окончен
2 : 0
ЦСКА-Памир
Душанбе
1:0 Джалилов – 19'   2:0 Бобоев – 86'
Тайвань - Премьер-лига. 1-й тур
12 апреля 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Тайчжун Футуро
Тайчжун
Окончен
2 : 1
НТУС
Тайчжун
1:0 – 52'   2:0 – 81'   2:1 – 90+5'
Тайвань - Премьер-лига. 1-й тур
12 апреля 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Хан Юэнь
Синьбэй
Окончен
4 : 0
Тайчэн Лайонз
Синьбэй
1:0 – 11'   2:0 – 31'   3:0 – 58'   4:0 – 82'
Тайвань - Премьер-лига. 1-й тур
12 апреля 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Татунг
Тайбэй
Окончен
2 : 3
Тайпауэр
Гаосюн
1:0 – 45+2' (пен)   1:1 – 64'   1:2 – 75'   2:2 – 80'   2:3 – 90+2'
Тайвань - Премьер-лига. 1-й тур
12 апреля 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Мин Чуань Юниверсити
Таоюань
Окончен
2 : 4
Тайнань Сити
Тайнань
0:1 – 20'   0:2 – 36'   1:2 – 38'   1:3 – 57'   1:4 – 73'   2:4 – 90+2'
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