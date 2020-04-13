Тчуйсе: «Спартак» потерял свой стиль. Пусть его возглавит Ананко или Титов

Бывший защитник московского «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе заявил, что возглавить столичную команду мог бы один из экс-игроков клуба.
«Слежу за спортивными новостями. У молодёжи есть отличный шанс иметь в качестве тренеров великих игроков «Спартака». Кто-то мог бы возглавить команду? Почему бы не Ананко? Он же работал в «Спартаке». Мне он нравился как игрок. Или Титов. Пусть команду возглавит кто-то из них. Я смотрел на «Спартак», когда там работал Аленичев. Результаты были не очень хорошими, но проблема в том, что ему не дали времени. За месяц-два или полгода команду сделать очень трудно.
«Спартак» — огромный клуб и очень популярный. А критика — это часть жизни спортсмена, да и сама жизнь. Сейчас «Спартак» потерял свой стиль игры. На мой взгляд, повторюсь, команду должен тренировать старейшина, который знает культуру клуба. Таким может быть Титов, Ананко, Парфёнов, Булатов", — цитирует Тчуйсе «Спорт-экспресс».
В России Тчуйсе выступал за новороссийский «Черноморец», «Спартак», ФК «Москва», «Терек», «Витязь». Чемпион России (2000, 2001).
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