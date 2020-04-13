Алексей Миранчук поучаствовал в танцевальном челлендже под песню Дрейка

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук принял участие в танцевальном челлендже.
Миранчук опубликовал видео с танцем под песню Дрейка «Toosie Slide» в сториз на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В начале апреля Дрейк выпустил новый трек «Toosie Slide». В песне рэпер поет о том, как стоит двигаться под его новый сингл: «Правая нога вверх, левая нога, скользит / Левая нога вверх, правая нога скользит».
В клипе на «Toosie Slide» можно увидеть, как Дрейк исполняет свой новый танец в своем доме. Видео породило новый челлендж, который стал вирусным в соцсетях, заставив тысячи людей повторять новый танец. Ранее подобные интернет-челленджи Дрейка возникали вокруг таких треков как «Hotline Bling» и «In My Feelings».
Ранее полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сфотографировался с бывшими одноклубниками хавбеками московского «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками. Тарасов пошутил над Алексеем из-за того, что тот надел респиратор.
- 13 апреля 2020
-
01:06
-
00:59
-
00:44
-
00:37
-
00:13
-
00:08
- 12 апреля 2020
-
23:51
-
23:36
-
23:33
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:18
-
22:13
-
22:02
-
21:53
-
21:47
-
21:28
-
21:26
-
21:09
-
21:08
-
20:43
-
20:41
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:57