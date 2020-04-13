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Алексей Миранчук поучаствовал в танцевальном челлендже под песню Дрейка

Алексей Миранчук поучаствовал в танцевальном челлендже под песню Дрейка
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук принял участие в танцевальном челлендже.

Миранчук опубликовал видео с танцем под песню Дрейка «Toosie Slide» в сториз на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В начале апреля Дрейк выпустил новый трек «Toosie Slide». В песне рэпер поет о том, как стоит двигаться под его новый сингл: «Правая нога вверх, левая нога, скользит / Левая нога вверх, правая нога скользит».

В клипе на «Toosie Slide» можно увидеть, как Дрейк исполняет свой новый танец в своем доме. Видео породило новый челлендж, который стал вирусным в соцсетях, заставив тысячи людей повторять новый танец. Ранее подобные интернет-челленджи Дрейка возникали вокруг таких треков как «Hotline Bling» и «In My Feelings».

Ранее полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сфотографировался с бывшими одноклубниками хавбеками московского «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками. Тарасов пошутил над Алексеем из-за того, что тот надел респиратор.

«Очкует». Тарасов пошутил над Ал. Миранчуком, надевшим респиратор
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