Хонда: легко говорить «оставайтесь дома», правительство должно давать финансовые гарантии

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда поделился мнением о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Легко говорить «оставайся дома». Все понимают, что жизнь превыше всего, и не хотят рисковать. Но правительство должно давать людям финансовые гарантии», — написал Хонда в своём «твиттере».
В настоящее время коронавирусом во всём мире заразились более 1 миллиона 847 тыс. человек. От заболеваний, вызванных коронавирусом, скончались более 113 тыс. 900 человек.
Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее 33-летний японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 459 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 80 результативных передач. Контракт игрока с «Ботафого» действует до 31 декабря 2020 года.
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