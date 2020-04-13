На матче брестского «Динамо» присутствовали виртуальные Глеб, Савин и Дзюба

Матч 4-го тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и «Ислочью», который завершился со счётом 3:1, посетили виртуальные болельщики, сообщается в «Твиттере».
Перед матчем брестский клуб запустил акцию, согласно которой любой болельщик мог приобрести виртуальный билет от $ 25 до $ 85 на матч с «Ислочью». «Динамо» обещало отправить почтой билет и предматчевый журнал, гарантируя доставку по всему миру. Идея была реализована при помощи манекенов, которых расположили на трибунах, с распечатанными лицами болельщиков, которые приобрели виртуальный билет. Главной изюминкой являлся фото – и – видеоотчёт с матча, а также 10% скидка на атрибутику.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Динамо Брест».
«Любители футбола со всего мира приобрели в несколько раз больше виртуальных билетов, чем на предыдущий матч. В акции приняли участие пользователи из Белоруссии, Австрии, Великобритании, России, Китая, Катара, Украины, Голландии, Ирландии, США и Бельгии», — говорится в заявлении клуба.
На трибунах виртуально присутствовали и VIP-гости, например Александр Глеб, Артём Дзюба и Евгений Савин.
После 4 туров чемпионата Беларуси турнирную таблицу возглавляет «Торпедо-БелАЗ», набравший 9 очков.
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