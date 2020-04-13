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Клуб из Перу уволил всех сотрудников и футболистов из-за пандемии коронавируса

Клуб из Перу уволил всех сотрудников и футболистов из-за пандемии коронавируса
Футбол / Южная Америка 0

Перуанский клуб «Депортиво Коопсоль», выступающий во втором дивизионе, принял решение уволить всех сотрудников и футболистов из-за пандемии коронавируса, сообщает Toque Sports.

Об этом решении клуб объявил в воскресенье, 12 апреля. Послужило тому отсутствие возможности выплатить зарплату во время приостановки футбола из-за пандемии. Письмо, подписанное президентом «Депортиво» Фредди Эймсом, уже уведомило об увольнении игроков и технического персонала. Клуб рассмотрит возможность заключить с ними новые контракты, при условии возобновления чемпионата.

Сезон во втором дивизионе чемпионата Перу должен был стартовать 2 мая. Однако, министр здравоохранения страны уже заявил, что футбол вернётся к болельщикам только тогда, когда будет найдена вакцина для COVID-19.

По состоянию на 12 апреля, в Перу зафиксировано почти 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых скончались 181 человек.

Ранее было опубликовано видео, на котором показано, как в Боливии заблокировали город в попытках сдержать коронавирус.

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