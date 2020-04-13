Футболисты «Спортинга» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Руководство лиссабонского «Спортинга» достигло соглашения с игроками о понижении зарплат в апреле, мае и июне на 40% сообщает lusa.pt.
Также на сокращение в виде 50% на аналогичный срок пошли представители совета директоров клуба. Подобные меры экономии обусловены тяжёлой ситуацией с финансами в клубе из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса.
«Спортинг», набрав 42 очка в 24 турах, занимает 4-е место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующего «Порту» на 18 очков за 10 туров до конца турнира. Прошлый сезон «Спортинг» завершил на 3-м месте. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы лиссабонский клуб вылетел от «Истанбул Башакшехир» (4:5 общ.) в 1/8 финала.
По состоянию на 12 апреля, в Португалии зафиксировано 16 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых скончалось 470 человек, а выздоровело – 266.
Рекомендуем посмотреть видео, на котором специалисты из КНР вылетают в Москву для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
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