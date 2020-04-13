Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, как проводит время на карантине, который ввели из-за пандемии коронавируса.

«Если я гуляю, то идут в Кросби, а если катаюсь на велосипеде, то еду в Формби. Это красивый район, пляж действительно фантастический. Это длинный пляж, вы можете держать дистанцию, когда идёте. Мне это очень нравится. Из-за этой пандемии сейчас не самое лучшее время в мире, в Англии, Италии и в Европе. Но с другой стороны, тот факт, что у нас есть возможность гулять и кататься на велосипеде, важен для нас самих — это хорошее время для этого. Я провожу время за готовкой, потому что это одна из моих страстей. Мое лучшее блюдо? Это паста. Вечером я смотрю сериал. «Бумажный дом» на Netflix, «Рэй Донован» — на Apple TV. Есть ещё хорошие вещи — «Когда они нас увидят» и «Неортодоксальная», — приводятся слова Анчелотти на официальном сайте клуба.

Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяют спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 114 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 421 тыс.

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