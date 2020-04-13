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Моуринью лично поздравил Алли с днём рождения с соблюдением правил дистанцирования. Фото

Моуринью лично поздравил Алли с днём рождения с соблюдением правил дистанцирования. Фото
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью во время прогулки встретил игрока своего клуба Деле Алли, которому накануне исполнилось 24 года, и поздравил его c днем рождения, соблюдая правила дистанцирования, сообщает The Sun.

По данным источника, специалист обратился к полузащитнику с другой стороны дороги, чтобы не нарушать правила карантина. Моуринью вышел на улицу в маске.

Ранее «Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Н'Домбеле на улице.

Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяют спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 114 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 421 тыс.

Ранее Моуринью помогал пожилым людям во время пандемии коронавируса.

Жозе Моуринью признал, что ему не следовало проводить тренировку в парке
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