Моуринью лично поздравил Алли с днём рождения с соблюдением правил дистанцирования. Фото

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью во время прогулки встретил игрока своего клуба Деле Алли, которому накануне исполнилось 24 года, и поздравил его c днем рождения, соблюдая правила дистанцирования, сообщает The Sun.
По данным источника, специалист обратился к полузащитнику с другой стороны дороги, чтобы не нарушать правила карантина. Моуринью вышел на улицу в маске.
Ранее «Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Н'Домбеле на улице.
Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяют спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 114 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 421 тыс.
Ранее Моуринью помогал пожилым людям во время пандемии коронавируса.
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