Моуринью лично поздравил Алли с днём рождения с соблюдением правил дистанцирования. Фото

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью во время прогулки встретил игрока своего клуба Деле Алли, которому накануне исполнилось 24 года, и поздравил его c днем рождения, соблюдая правила дистанцирования, сообщает The Sun.

По данным источника, специалист обратился к полузащитнику с другой стороны дороги, чтобы не нарушать правила карантина. Моуринью вышел на улицу в маске.

Ранее «Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Н'Домбеле на улице.

Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяют спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 114 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 421 тыс.

Ранее Моуринью помогал пожилым людям во время пандемии коронавируса.