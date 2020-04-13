«Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед» или другому конкуренту по АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» не собирается продавать форварда Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» или другому конкуренту по АПЛ, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может продать Кейна в «Манчестер Юнайтед» за € 228 млн. У «Тоттенхэма» возникли финансовые трудности из-за долгов клуба по кредитам, выделенным на строительство нового стадиона, сумма которых составляет £ 637 млн (€ 725 млн). Помимо этого в лондонском клубе имеются задолженности по трансферам других футболистов в размере € 94 млн.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.