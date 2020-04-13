«Реал» не продаст Луку Йовича в летнее трансферное окно

«Реал» не собирается продавать форварда Луку Йовича в летнее трансферное окно, информирует AS со ссылкой на источник в клубе.

Сообщается, что «Королевский клуб» рассчитывает на Йовича, чей контракт рассчитан до 2025 года. Клуб не сомневается в его потенциале и возможностях. К тому же в «Реале» считают, что история с нарушением карантина со стороны Йовича была слишком раздута. Игрок не делал ничего без ведома клуба, и полиция Сербии была проинформирована о его прибытии.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения правил карантина «Реал» попытается продать Йовича. В марте 22-летний футболист вернулся из Испании в Сербию, проигнорировав необходимость самоизолироваться на две недели в Мадриде.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Йович провёл за «Реал» 15 матчей, забив 2 гола и сделав результативную передачу.