Футболисты «Арсенала» отказались от понижения зарплаты

Футболисты «Арсенала» не приняли антикризисную программу клуба, которую хотят ввести из-за пандемии коронавируса, сообщает Mirror.

По данным источника, руководство лондонского клуба предложило игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на год, если команда по итогам сезона не попадёт в еврокубки. В случае выхода в Лигу Европы сокращение зарплаты составит 7,5%. Если «Арсенал» сможет выйти в Лигу чемпионов, то игрокам вернут полную сумму.

Предложение передали Эктору Бельерину, который является представителем команды в Ассоциации профессиональных футболистов. Однако футболисты ответили твёрдым отказом, поскольку считают, что в случае непопадания в еврокубки и так потеряют много денег из-за того, что их зарплата сильно зависит от бонусов.

После 28 туров «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков.