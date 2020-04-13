Иван Ракитич: я не мешок картошки, сам решу, где продолжу карьеру

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о трансферных планах.

«Я понимаю ситуацию, но я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно. Вы всегда можете поговорить со мной, но самое главное: я хочу быть в месте, где меня любят, уважают и нуждаются и где мне и моей семье хорошо. Если это здесь — я в восторге, если нет, сам решу, где продолжу карьеру», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что в услугах Ивана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Сам игрок и его семья предпочитают остаться в Испании, поэтому рассматривают вариант с мадридским «Атлетико».

В этой кампании Ракитич провёл в составе «Барселоны» 30 матчей во всех турнирах. В его активе 4 результативные передачи. «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи футболиста.