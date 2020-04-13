Неймар заранее планировал провокацию против Холанда

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос рассказал, что Неймар заранее планировал дерзкую провокацию в адрес Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ему это нравится. Неймар не просто футболист, он не боится и всегда реагирует на провокации. После его гола я спросил его, всё ли он сделал. Он сказал мне ждать конца поединка и попросил не останавливать его», — приводит слова Маркиньоса Goal.
Перед ответным матчем дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» норвежский нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд опубликовал в Snapchat фотографию и подписал: «Париж – мой город, а не ваш».
Во время празднования своего гола Неймар сел в позу медитации. Именно так свои голы празднует Эрлинг Холанд, который в первом матче забил два гола в ворота французского клуба.
После матча игроки «ПСЖ» также демонстративно сели в позу медитации.
Ответная встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
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