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Жена Малафеева записала видео в платье-подушке

Жена Малафеева записала видео в платье-подушке
Футбол / РПЛ 0

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, поучаствовала в челлендже, организованном Марии Погребняк, жены нападающего «Урала» Павла Погребняка.

Екатерина в своём «инстаграме» опубликовала видео, на котором танцует в платье-подушке. Ролик супруга экс-футболиста сопроводила следующей подписью: «Когда постельное белье меняла и вспомнила, что по встречам с девочками соскучилась».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры. В Российской Премьер-Лиге была объявлена пауза до 31 мая.

Ранее помимо Марии Погребняк участие в челлендже приняла Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.

Жена Жиркова сфотографировалась в платье-подушке
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