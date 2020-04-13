Жена Малафеева записала видео в платье-подушке
Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, поучаствовала в челлендже, организованном Марии Погребняк, жены нападающего «Урала» Павла Погребняка.
Екатерина в своём «инстаграме» опубликовала видео, на котором танцует в платье-подушке. Ролик супруга экс-футболиста сопроводила следующей подписью: «Когда постельное белье меняла и вспомнила, что по встречам с девочками соскучилась».
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры. В Российской Премьер-Лиге была объявлена пауза до 31 мая.
Ранее помимо Марии Погребняк участие в челлендже приняла Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.
Жена Жиркова сфотографировалась в платье-подушке
Читайте также
- 13 апреля 2020
-
10:19
-
10:13
-
10:07
-
09:49
-
09:48
-
09:34
-
09:26
-
08:53
-
08:32
-
08:30
-
07:43
-
06:26
-
06:08
-
05:43
-
05:20
-
04:51
-
04:20
-
04:00
-
03:39
-
03:12
-
02:58
-
02:40
-
02:23
-
01:29
-
01:06
-
00:59
-
00:44
-
00:37
-
00:13
-
00:08
- 12 апреля 2020
-
23:51
-
23:36
-
23:33
-
23:07
-
23:03
Партнерский контент