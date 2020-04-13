Защитник «Бетиса» Эмерсон заявил о готовности играть за «Барселону», которой принадлежит

Защитник «Бетиса» Эмерсон выразил готовность выступать за «Барселону», которой принадлежат права на него.
«Сначала Сетьен, а затем и Руби говорили, что я должен лучше защищаться. Я с лёгкостью иду вперёд, но куда сложнее играть сзади. Я начал работать над этим, и с тех пор многое поменялось. В Бразилии мне не приходилось много обороняться. В Европе над тактикой работают куда больше, чем там.
Я не думал, что достигну этого уровня так рано. Считаю, что этот сезон без сомнений лучший в моей жизни. Я молод, но готов играть за любую команду. Да, я готов играть за «Барселону». Мне уже задавали подобный вопрос о сборной Бразилии, и ответ был таким же. Я совершенно не боюсь. Играть за «Барсу» – мечта, которой я живу с самого детства.
Я всегда был фанатом этого клуба из-за бразильских звёзд, которые там играли. Таких, как Роналдиньо или Дани Алвес. И ещё из-за других игроков – Месси, Абидаля… У меня четыре кумира: Дани Алвес, Кафу, Роберто Карлос и Марсело. Многие сравнивают мою историю с карьерой Алвеса? Он пример для меня. Я также хочу играть с «Барселоной» в Лиге чемпионов и выиграть много трофеев», — цитирует Эмерсона AS.
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