Соловьёв: у Уткина синдром Туретта налицо. Могу оплатить лечение

Телеведущий Владимир Соловьёв в своём «твиттере» выступил с новым выпадом в сторону известного блогера Василия Уткина.



«Бедный Уткин. Синдром Туретта налицо. Да ещё отягощённый запущенной депрессией. Необходима профессиональная помощь. Сам не справится. Могу оплатить его лечение», — написал Соловьёв.



Напомним, Соловьёв раскритиковал Уткина за слова о том, что в данный момент ему не нужно государство, которое «напоминает про каких-то кипчаков» и которому блогер «отстёгивает налоги каждый месяц». Ведущий назвал Василия «глубоко больным несчастным человеком», которому необходима «профессиональная психиатрическая помощь». В дальнейшем участники конфликта обменялись несколькими острыми репликами.

Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев