Диего Годин, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ. Игроком интересуются два клуба
Защитник миланского «Интера» Диего Годин покинет клуб после окончания нынешнего сезона. С большой долей вероятности 34-летний уругваец продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Tuttosport.
На этот момент фаворитами в борьбе за Година являются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 8 млн. Его контракт с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Диего помог «Интеру» в 25 матчах во всех турнирах. Защитник записал в свой актив 1 результативную передачу.
Напомним, Годин присоединился к чёрно-синим на правах свободного агента прошлым летом. Ранее игрок выступал за мадридский «Атлетико», «Вильярреал», «Насьональ» и «Серро».
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