Расписание футбольных матчей на 13 апреля

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 13 апреля, состоятся сразу несколько матчей.
Главная встреча дня состоится в Беларуси, где в 4-м туре Высшей лиги «Славия-Мозырь» примет брестский «Рух». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также сегодня пройдут товарищеские матчи шведских клубов. В 15:00 мск начнут играть «Дольхуфош» и «Лиммаредс». Спустя час прозвучит стартовый свисток во встрече «Партилле» и «Утбинаса». Наконец, в 21:15 мск на поле сойдутся «Чукан» и «Вольмаш».
Помимо этого, товарищеские матчи проведут и женские шведские команды. В 12:00 мск начнут играть «Кварнбю» и «Нике», в 16:00 мск – «Стувста» и «Стуребю», а в 18:30 мск – «Худинге» и «Экеро».
- 13 апреля 2020
-
11:45
-
11:41
-
11:30
-
11:09
-
11:05
-
10:47
-
10:38
-
10:19
-
10:13
-
10:07
-
09:49
-
09:48
-
09:34
-
09:26
-
08:53
-
08:32
-
08:30
-
07:43
-
06:26
-
06:08
-
05:43
-
05:20
-
04:51
-
04:20
-
04:00
-
03:39
-
03:12
-
02:58
-
02:40
-
02:23
-
01:29
-
01:06
-
00:59
-
00:44
-
00:37