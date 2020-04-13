Расписание футбольных матчей на 13 апреля

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 13 апреля, состоятся сразу несколько матчей.



Главная встреча дня состоится в Беларуси, где в 4-м туре Высшей лиги «Славия-Мозырь» примет брестский «Рух». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Также сегодня пройдут товарищеские матчи шведских клубов. В 15:00 мск начнут играть «Дольхуфош» и «Лиммаредс». Спустя час прозвучит стартовый свисток во встрече «Партилле» и «Утбинаса». Наконец, в 21:15 мск на поле сойдутся «Чукан» и «Вольмаш».



Помимо этого, товарищеские матчи проведут и женские шведские команды. В 12:00 мск начнут играть «Кварнбю» и «Нике», в 16:00 мск – «Стувста» и «Стуребю», а в 18:30 мск – «Худинге» и «Экеро».

Результаты всех футбольных матчей 12 апреля