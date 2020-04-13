Думбия с соской, гримаса Мутко и костыль-«автомат» Тарасова. Забавные фото футбола

В профессиональном спорте нередко есть над чем посмеяться. Чуть ли не каждый день мы получаем новую порцию резонансных и курьёзных эпизодов, которые тут же разлетаются по интернету, будь то необычные ракурсы, эмоции или поступки.

Напомним, из-за всемирной пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования были отменены или перенесены. Не стала исключением и Российская Премьер-Лига. На момент остановки РПЛ в турнирной таблице чемпионата лидировал «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах. На девять очков от питерского клуба отстают «Локомотив» и «Краснодар.



Мы собрали яркие и забавные фотографии фотокорреспондентов «Чемпионата», чтобы отвлечься от рутины и нахождения дома на карантине.