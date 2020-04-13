«Барбершоп на дому». Жена побрила Малафеева в ванне

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев в своём «инстаграме» опубликовал видео с женой Екатериной.



В ролике супруга экс-футболиста помогает ему побриться в ванне. Пост Вячеслав сопроводил следующей подписью: «Барбершоп на дому. Екатерина открывает новые таланты в себе».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все футбольные турниры. В Российской Премьер-Лиге была объявлена пауза до 31 мая. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Таджикистане и Никарагуа, а шведские клубы проводят товарищеские встречи.