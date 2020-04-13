Вадим Евсеев: хочется побыстрее вернуться к нормальной футбольной жизни

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о желании возобновить тренировки и поделился мнением о хавбеке команды Данииле Фомине.
«В Европе команды потихоньку начинают тренироваться. Хочется, чтобы мы тоже побыстрее вернулись к нормальной футбольной жизни, хотя бы к тренировкам. Кого не спроси, все очень соскучились по футболу.
Вспоминаю постоянно своих ребят, соскучился по ним. Уже писал здесь о Беленове и Йокиче. Сегодня хочу рассказать о Данииле Фомине. Он один из двух игроков «Уфы», которые доросли до вызова в сборную именно в нашем клубе. Уверен, его ждёт прекрасное будущее, Даня один из тех футболистов, в которых большой талант умножен на такое же трудолюбие.
Фомин очень образованный и воспитанный человек. И это видно на поле, его интеллект подкупает. Он прекрасно читает игру. Ещё не атлет, хотя высокий, но всегда успевает оказаться в нужном месте и в обороне, и в атаке. Очень восприимчив. Достаточно один раз объяснить, и он всё понимает, что от него требуют.
Фомин очень работоспособен. Можно даже не смотреть его статистику после матча или тренировки: все на высоком уровне. Вроде бы играет не броско, но 12-13 километров за игру пробегает всегда. Иногда кажется, что у него кончились силы, что он умирает на поле. Но это не так, Даниил умеет перебарывать усталость и играть через не могу. Качество настоящего бойца и спортсмена.
Он очень много читает. Когда в Уфе мы были на телепередачах вроде «Брейн-ринга», был впечатлён его знаниями. Особенно про футбол и спорт в целом», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 13 апреля 2020
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