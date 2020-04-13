Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи на борьбу с коронавирусом. На эти деньги врачи уже закупили респираторы, маски, бактерицидные лампы и специальные очки для медиков, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. 30-летний футболист перешёл в испанский клуб из московского «Локомотива» в конце января. В составе команды из Виго Фёдор забил 1 гол в 6 матчах испанской Примеры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 114 тыс. человек.

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