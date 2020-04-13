Артём Дзюба сыграл с детьми в войну под We Will Rock You

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» показал, как проводит время с семьёй в условиях карантина.
31-летний футболист сборной России сыграл со своими детьми в войну. При этом игра проходила под популярную песню We Will Rock You группы Queen.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Дзюба рассказал о любимых книгах. Футболист назвал произведения Эриха-Марии Ремарка, Вальтера Скотта, Джека Лондона. Дзюба заявил, что «Ведьмака» и «Гарри Поттера» «надо обязательно прочитать всем».
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все футбольные турниры. В Российской Премьер-Лиге была объявлена пауза до 31 мая. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Таджикистане и Никарагуа, а шведские клубы проводят товарищеские встречи.
- 13 апреля 2020
-
13:23
-
13:09
-
13:09
-
12:36
-
12:12
-
12:08
-
11:45
-
11:41
-
11:30
-
11:09
-
11:05
-
10:47
-
10:38
-
10:19
-
10:13
-
10:07
-
09:49
-
09:48
-
09:34
-
09:26
-
08:53
-
08:32
-
08:30
-
07:43
-
06:26
-
06:08
-
05:43
-
05:20
-
04:51
-
04:20
-
04:00
-
03:39
-
03:12
-
02:58
-
02:40