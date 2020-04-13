Артём Дзюба сыграл с детьми в войну под We Will Rock You

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» показал, как проводит время с семьёй в условиях карантина.



31-летний футболист сборной России сыграл со своими детьми в войну. При этом игра проходила под популярную песню We Will Rock You группы Queen.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Дзюба рассказал о любимых книгах. Футболист назвал произведения Эриха-Марии Ремарка, Вальтера Скотта, Джека Лондона. Дзюба заявил, что «Ведьмака» и «Гарри Поттера» «надо обязательно прочитать всем».

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все футбольные турниры. В Российской Премьер-Лиге была объявлена пауза до 31 мая. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Таджикистане и Никарагуа, а шведские клубы проводят товарищеские встречи.