Филипп: как Хохлов общался с игроками — я такого в жизни не видел. Он потерял моё уважение

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым в начале нынешнего сезона.



«Я не нравился Хохлову? Без понятия. Летом я увидел, что нужен ему, и сказал: «Хорошо, я приеду». Но как тренер порой общался с игроками — я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вёл себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой.



Матч с «Сочи». И мы, и они играли так себе, но «Сочи» забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: «Если тебе неинтересно играть за нас — можешь идти». И совсем потерял моё уважение», — приводит слова Филиппа Sport24.

Филипп: РПЛ — интересная лига, не такая простая, как это может показаться