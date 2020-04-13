Чемпионат Туркменистана по футболу возобновится 19 апреля

Федерация футбола Туркменистана на своём сайте сообщила, что чемпионат страны сезона-2020, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля.

В этот день пройдёт один матч 4-го тура «Алтын-Асыр» — «Копетдаг». 20 апреля состоятся ещё три встречи: «Небитчи» — «Энергетик», «Мерв» — «Ашхабад», «Ахал» — «Шагадам».

28-й чемпионат Туркменистана проходит в четыре круга с участием восьми клубов («Алтын Асыр», «Ахал», «Шагадам», «Небитчи», «Ашхабад», «Энергетик», «Мерв», «Копетдаг»). Первые два круга продлятся до 13 июня.

На сегодня турнирную таблицу первенства Туркменистана возглавляет «Копетдаг», набравший 7 очков в 3 встречах. В топ-3 входят также «Ахал» (6) и «Алтын Асыр» (4), сыгравшие по 2 матча.

Календарь, таблица и статистика игроков чемпионата Туркменистана доступны на «Чемпионате».