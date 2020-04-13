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Хохлов ответил Филиппу, обвинившему его в грубости к игрокам «Динамо»

Хохлов ответил Филиппу, обвинившему его в грубости к игрокам «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отреагировал на слова нападающего команды Максимилиана Филиппа.

«Слова Филиппа? Честно говоря, я не помню, чтобы он мне что-то говорил. То, что я заменил Филиппа, — да. Меня не устраивало, как он играл в том матче с «Сочи». И я бы не сказал, что разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России», — приводит слова Хохлова Sport24.

Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за € 20 млн. Ранее 26-летний немец выступал на родине за «Фрайбург».

Хохлов возглавлял «Динамо» с 2017 года и был уволен в октябре прошлого года.

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