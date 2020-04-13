Филипп: в Германии знают, что Путин — большая фигура. Он знает цену словам

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал, как его мать переживала перед переездом сына в Россию из Германии, где он играл за дортмундскую «Боруссию».



«Россия и правда пугала маму. Она читала газеты, смотрела новости. В Германии знают: Путин — большая фигура. Ему есть что сказать, он знает цену словам. И ради своего государства он сделает всё. Так вот, мама знала, что Россия — сильная страна, но сомневалась, как она принимает иностранцев. Она беспокоилась, как бы не случилась война или ещё что-то такое, что не позволит мне вернуться домой. В голову ей лезли самые безумные вещи.



Худшее случилось, когда я получил травму. Она позвонила: «Чем я могу тебе помочь? У меня нет визы, нужно её оформить». А это сложно для поездки в Россию. Спортивный директор тогда пообещал, что мама получит визу на год — правда, её до сих пор нет. Я ей отвечал: «Травма — это травма, такая у меня работа. Ты не врач, а даже он не ускорит время». Что поделать, на то они и мамы», — цитирует Филиппа Sport24.

Хохлов ответил Филиппу, обвинившему его в грубости к игрокам «Динамо»