Ромелу Лукаку: Лаутаро Мартинес — зверь. Я люблю его
Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о партнёре по атаке Лаутаро Мартинесе.
«Лаутаро — потрясающий футболист. Этот парень настоящий зверь. Он отлично играет, продолжает становиться лучше. Я люблю его», — приводит слова Лукаку Goal со ссылкой на онлайн-трансляцию бельгийца в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Мартинес забил 11 мячей и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В 6 встречах Лиги чемпионов 22-летний форвард записал в свой актив 5 голов.
Лаутаро — главная цель «Барселоны» на ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Интер» не хочет расставаться с аргентинцем, поэтому желающим приобрести игрока придётся активировать сумму отступных, которая составляет € 111 млн.
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