Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ромелу Лукаку: Лаутаро Мартинес — зверь. Я люблю его

Ромелу Лукаку: Лаутаро Мартинес — зверь. Я люблю его
Футбол / Италия 0

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о партнёре по атаке Лаутаро Мартинесе.

«Лаутаро — потрясающий футболист. Этот парень настоящий зверь. Он отлично играет, продолжает становиться лучше. Я люблю его», — приводит слова Лукаку Goal со ссылкой на онлайн-трансляцию бельгийца в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Мартинес забил 11 мячей и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В 6 встречах Лиги чемпионов 22-летний форвард записал в свой актив 5 голов.

Лаутаро — главная цель «Барселоны» на ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Интер» не хочет расставаться с аргентинцем, поэтому желающим приобрести игрока придётся активировать сумму отступных, которая составляет € 111 млн.

Лукаку: обязательно нужно было дождаться, когда коронавирус выявят у игрока «Ювентуса»?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020