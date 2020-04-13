Филипп: русские девушки — слишком фейковые. Надутые губы, огромная грудь

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился мнением о девушках в России.
«Русские девушки? Милые, но для меня слишком фейковые. Да вы знаете, о чём я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь — окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало», — приводит слова Филиппа Sport24.
Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за € 20 млн. Ранее 26-летний немец выступал на родине за «Фрайбург».
В нынешнем сезоне Максимилиан принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов (4 — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 2 жёлтые карточки. «Динамо», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице первенства.
- 13 апреля 2020
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