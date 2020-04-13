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Кержаков: конкретных предложений от «Спартака» не было. Звали в киевское «Динамо»

Кержаков: конкретных предложений от «Спартака» не было. Звали в киевское «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился воспоминаниями об интересе со стороны других клубов.

«Конкретных предложений от «Спартака» не было. Разговоры ходили. Перед переходом в «Севилью» многие звонили, ходили разговоры. Звали в киевское «Динамо». Пошёл бы в «Спартак»? Не знаю, нет, наверное. Я очень люблю «Зенит», чтобы пойти в «Спартак», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

В ходе своей карьеры, которая длилась с 2001 по 2017 год, Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», «Динамо» и «Цюрих». В сборную России Александр вызывался с 2002 по 2016 год.

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