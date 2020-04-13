Кержаков: фразу «бил, бью и буду бить» придумал не я

Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» высказался о знаменитой фразе «бил, бью и буду бить», которая стала его слоганом во время карьеры игрока.



«Придумал её не я. Была ситуация, что мы общались с журналисткой, и на её вопрос «Почему решился ударить?» я ответил, что всегда стараюсь бить. Без ударов не будет голов», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.



В ходе своей карьеры, которая длилась с 2001 по 2017 год, Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». В сборную России Александр вызывался с 2002 по 2016 год.

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