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Бышовец: Лукашенко своим примером поддерживает оптимистичное настроение

Бышовец: Лукашенко своим примером поддерживает оптимистичное настроение
Футбол / Сборная России 0

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о коронавирусе, а также поделился мнением о чемпионатах Беларуси и Туркменистана, которые продолжаются, несмотря на пандемию.

«Слова по поводу того, что я не боюсь коронавируса? Цифры говорят о том, что многие недооценили опасность. К этому необходимо относиться очень серьёзно. Что касается штрафов за нарушение самоизоляции, то я не думаю, что они должны быть большими. Может, это просто предупреждение. А если человек нарушает, значит, для него не затратно оплатить штраф.

Карантин для футбольных команд я бы рассматривал как средство безопасности. Сейчас смотрю чемпионат Беларуси. Это хорошее напоминание о том, что можно по-разному относиться к происходящему. Лукашенко своим примером поддерживает оптимистичное настроение. Конечно, не думаю, что чемпионаты Беларуси и Туркменистана вызывают большой интерес. Но для разнообразия и это можно посмотреть», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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