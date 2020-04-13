Роналду использовал дочь вместо гантели во время тренировки
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл тренировку дома в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Во время занятия футболисту стали мешать дети, поэтому он поднял дочь и использовал её вместо гантели.
«Дети, дайте папе сделать свою работу», — написал Роналду в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Роналду находится в карантине на своей вилле на острове Мадейра. Чемпионат Италии бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 22 матча в Серии А и забил 21 гол (семь — с пенальти).
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