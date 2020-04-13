Голкипер «Спартака» Селихов побрился налысо

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов присоединился к другим футболистам, сменившим причёску. 26-летний вратарь побрился налысо и выложил фото на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Александра Селихова
Ранее налысо побрились многие звёзды футбола, среди которых нападающий «Реала» Эден Азар, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, а также бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Из игроков Российской Премьер-Лиги имидж сменили защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов и голкипер «Спартака» Артём Ребров.
В настоящее время вратарь восстанавливается после травмы правого ахиллова сухожилия. Селихов перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, четыре раза попав в заявку на матч. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2021 года.
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