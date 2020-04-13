Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голкипер «Спартака» Селихов побрился налысо

Голкипер «Спартака» Селихов побрился налысо
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов присоединился к другим футболистам, сменившим причёску. 26-летний вратарь побрился налысо и выложил фото на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Александра Селихова

Ранее налысо побрились многие звёзды футбола, среди которых нападающий «Реала» Эден Азар, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, а также бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Из игроков Российской Премьер-Лиги имидж сменили защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов и голкипер «Спартака» Артём Ребров.

В настоящее время вратарь восстанавливается после травмы правого ахиллова сухожилия. Селихов перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, четыре раза попав в заявку на матч. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2021 года.

«Спартак» поздравил Селихова с 26-летием, показав лучшие сейвы голкипера
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020