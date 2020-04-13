«Бавария» не продаст Комана в «Барселону»

Мюнхенская «Бавария» не продаст французского полузащитника Кингсли Комана, которым интересуется «Барселона», утверждает Sport Bild.

По данным источника, немецкий клуб по-прежнему рассчитывает на футболиста, несмотря на то, что он часто травмируется.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает 23-летнего француза как альтернативу форварду «Пари Сен-Жерман» Неймару и нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу.

Коман перешёл в «Баварию» летом 2015 года на правах аренды из туринского «Ювентуса» за € 7 млн. Через два года немецкий клуб выкупил трансфер хавбека за € 21 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (11 — в основном составе), забил два гола и отдал одну результативную передачу.