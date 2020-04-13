Агент: коллега к лету привезёт предложение по игроку «Уфы» Фомину из итальянского клуба

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что полузащитник «Уфы» Даниил Фомин может продолжить карьеру в чемпионате Италии.



«Даня Фомин есть в шорт-листах многих российских команд. Не знаю, насколько сбудется, но приезжал наш коллега из Европы и сказал, что из одного итальянского клуба он привезёт к лету предложение по Фомину. Это та команда, которая занимается воспитанием молодых игроков и их продажей в топы», — приводит слова Маньякова Sport24.



Даниил Фомин перешёл в уфимскую команду из «Краснодара» летом 2019 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 3 гола. В настоящий момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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