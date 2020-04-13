Бывший тренер сборной Узбекистана отправил из Китая гуманитарный груз для врачей

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян, который с декабря 2019 года возглавляет китайскую футбольную команду «Чанчунь Ятай», отправил в Узбекистан благотворительный груз, предназначенный для врачей, сообщает repost.uz. Гуманитарный груз содержит предметы защиты и экипировки для врачей Узбекистана.
«Врачи нашей страны находятся на передних рубежах борьбы с пандемией коронавируса. Благодаря самоотверженной и профессиональной работе людей этой благородной профессии, профилактическим и превентивным мероприятиям, ситуация с нераспространением коронавируса в Узбекистане находится на стабильном уровне, что позволяет держать ситуацию под контролем. Конечно же, всё это осуществляется совместно с другими структурами и ведомствами. Данный груз − это предметы защиты и экипировки для наших врачей, необходимые для работы при оказании помощи пострадавшим от инфекции, а также при ведении наблюдения за людьми, находящимися на карантине», – сказал Бабаян.
- 13 апреля 2020
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