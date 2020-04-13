Клопп: новость о заражении Далглиша коронавирусом стала настоящим потрясением

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что был поражён, узнав, что у знаменитого в прошлом футболиста и тренера мерсисайдцев Кенни Далглиша был обнаружен коронавирус.



«Это было настоящим потрясением для меня, когда я впервые услышал об этом. Ребятам отправили сообщения, все были поражены. Огромная разница в том, что вы чувствуете в зависимости от того, знаете ли вы заражённого лично или нет. В этот момент мы осознали, что у кого-то из наших есть коронавирус, и это действительно было потрясением. Мы знаем, что эта ужасная болезнь вызывает душевную боль у людей по всему миру, но это было впервые, когда так пострадали наши близкие.



У меня была возможность написать одной из дочерей Далглиша, мы поговорили об этом. Она была взволнована, но сказала, что всё выглядит не так плохо. Через два дня мы узнали, что Кенни выписан из больницы. Это отличная новость. Надеюсь, он хорошо себя чувствует. Мы все знаем Кенни и любим его», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Далглиш обратился к болельщикам «Ливерпуля» и попросил их оставаться дома