Милнер во время карантина помыл гальку во дворе своего дома
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер записал видео, на котором он во время карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, помыл гальку во дворе своего дома.
«К первому в моём новом списке дел… Я не уверен на сто процентов, но, возможно, миссис М. захочет, чтобы я вышел из дома на какое-то время», — написал Милнер в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее вице-капитан мерсисайдцев в ответ на видео с необычным танцем в исполнении одноклубника Алекса Окслейд-Чемберлена и его девушки опубликовал ролик, в котором сортировал пакетики чая по дням недели. Позже Милнер поделился роликом, в котором стриг газон ножницами.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии в настоящее время приостановлен.
«Оставайся острым». Милнер наточил карандаши после стрижки газона ножницами
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