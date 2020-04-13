Милнер во время карантина помыл гальку во дворе своего дома

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер записал видео, на котором он во время карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, помыл гальку во дворе своего дома.

«К первому в моём новом списке дел… Я не уверен на сто процентов, но, возможно, миссис М. захочет, чтобы я вышел из дома на какое-то время», — написал Милнер в своём «твиттере».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее вице-капитан мерсисайдцев в ответ на видео с необычным танцем в исполнении одноклубника Алекса Окслейд-Чемберлена и его девушки опубликовал ролик, в котором сортировал пакетики чая по дням недели. Позже Милнер поделился роликом, в котором стриг газон ножницами.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии в настоящее время приостановлен.