Китайская Суперлига одобрила предложения по сокращению зарплат в связи с пандемией коронавируса, сообщает China.org.cn.
«Из-за пандемии COVID-19 все профессиональные лиги Китая были вынуждены отложить сезон 2020 года. Это привело к финансовым трудностям клубов и их инвесторов. После детального обсуждения представители клубов согласились пойти на сокращение зарплат. Подобная мера будет введена после окончания переговоров между клубами и игроками. Период сокращения зарплаты планируется считать с 31 марта до начала сезона», — говорится в заявлении китайской футбольной ассоциации.
Впрочем, не все футболисты поддерживают идею с сокращением зарплат.
«Одной из основных причин, по которой многие европейские игроки согласились с сокращением зарплат, заключается в том, что они находятся в отпуске. Они в основном отдыхают дома. Но большинство китайских клубов не отпускают футболистов. У нас был короткий перерыв, когда эпидемия достигла своего пика. Мы почти не отдохнули и не успели побыть с семьями. Трудно понять, почему мы должны идти на сокращение зарплат, если мы продолжаем работать», — сказал игрок «Ухань Залл» Ай Чжибо.
- 13 апреля 2020
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