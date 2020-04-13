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Евсеев: иностранные игроки «Уфы» рвутся в бой

Евсеев: иностранные игроки «Уфы» рвутся в бой
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что не все легионеры башкирского клуба покинули Россию на период действия карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Говорил сегодня с нашими иностранцами. Кстати, не все улетели по домам. Есть и те, кто остались в Уфе на время карантина. Настроение у всех неплохое. Ожидал, что будут не на таком позитиве. Поговорили о работе во время паузы, о решениях, которые были приняты клубом. Все относятся с пониманием к происходящему.

Конечно, во время карантина непросто. Особенно тем, кто сидит в квартирах. Но все ежедневно тренируются, кто-то даже рано утром успевает сделать небольшую пробежку. Йокич, Бизяк, Вомбергар и Неделчару улетели одним самолётом с другими игроками Премьер-Лиги. Все отдают себе отчёт, что, вернувшись в Россию, они 14 дней проведут на карантине. Но сейчас они дома, с близкими, что очень важно. Рвутся в бой. Подождём ещё немного», — написал Евсеев в «Инстаграме».

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