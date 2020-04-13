«Барселона» может продлить контракт с Семеду

«Барселона» предложила португальскому защитнику Нелсону Семеду продлить контракт до лета 2025 года, утверждает Marca.

По данным источника, каталонский клуб сделал футболисту предложение о продлении соглашения ещё в начале 2020 года. Тогда ответа не последовало, а в настоящее время переговоры не ведутся из-за пандемии коронавируса.

Семеду перешёл в «Барселону» летом 2017 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 35,7 млн. В нынешнем сезоне 26-летний португалец принял участие в 21 матче испанского национального чемпионата (в 16 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2022 года.