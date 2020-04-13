Калиниченко: Сантос — одно из самых топовых приобретений «Зенита»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением об игре бразильского защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса.



«Сантос поиграл в Германии, более или менее был адаптирован в европейском чемпионате. Поиграл во второй Бундеслиге, набрался достаточно опыта. И тот футбол, который показывает «Зенит», близок ему по манере.

Сантос решает много проблем команды в оборонительном смысле. При этом гибко играет в атаке не только на бровке, но и в середине. Он, конечно, не Роберто Карлос, но выполняет большой объём работы. Видно, как он лихо бежит не только вперёд, но и назад. Вообще, Сантос — одно из самых топовых приобретений «Зенита», он принесёт много пользы команде», — сказал Калиниченко в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».