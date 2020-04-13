Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Калиниченко: Сантос — одно из самых топовых приобретений «Зенита»

Калиниченко: Сантос — одно из самых топовых приобретений «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением об игре бразильского защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Сантос поиграл в Германии, более или менее был адаптирован в европейском чемпионате. Поиграл во второй Бундеслиге, набрался достаточно опыта. И тот футбол, который показывает «Зенит», близок ему по манере.

Сантос решает много проблем команды в оборонительном смысле. При этом гибко играет в атаке не только на бровке, но и в середине. Он, конечно, не Роберто Карлос, но выполняет большой объём работы. Видно, как он лихо бежит не только вперёд, но и назад. Вообще, Сантос — одно из самых топовых приобретений «Зенита», он принесёт много пользы команде», — сказал Калиниченко в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».

Калиниченко: чемпионат России нужно перевести на систему «весна-осень»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020