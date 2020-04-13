Нобоа: играю в России почти 13 лет, а вчера был словно первый день. Это мой второй дом

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о своих выступлениях в чемпионате России.
«Играю в России почти 13 лет, а такое чувство, что вчера был только первый день. Мне нравится в России. Сначала, конечно, было тяжело: другая страна, холодно, все говорят на другом языке, новая культура, даже едят по-другому. Но я адаптировался ко всему. Главным был декабрьский отпуск, когда можно улетать домой, провести время с семьёй. Со временем привык и отношусь к зарубежной карьере позитивно. Россия для меня — как второй дом.
Пока даже не думал, чем буду заниматься после окончания карьеры, хотя многие спрашивали. Пока играю в футбол. Когда закончу карьеру, буду думать, чем хочу заниматься. Пока могу сказать, что не хочу быть тренером. Возможно, мнение изменится. Есть много вариантов, о которых можно подумать, но не сейчас. Потом посмотрим", — сказал Нобоа в эфире телеканала «Матч Премьер».
35-летний Нобоа ранее выступал за «Эмелек», «Рубин», «Динамо», ПАОК, «Ростов» и «Зенит».
- 13 апреля 2020
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