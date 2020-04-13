Фарфан: Рауль был невероятен. Он смеялся над голкиперами
Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал об опыте совместной игры с бывшим нападающим мадридского «Реала» Раулем Гонсалесом. Напомним, Фарфан и Рауль вместе играли в составе «Шальке» с 2010 по 2012 год.
«Рауль был невероятен, что можно было видеть на тренировках: смеялся над голкиперами, забивал левой ногой, правой и даже головой», — приводит слова Фарфана Marca.
Джефферсон Фарфан стал игроком московского «Локомотива» в январе 2017 года и с того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 24 мяча и 12 результативных передач. Контракт 35-летнего перуанского футболиста с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
Фарфан опубликовал фото в «Инстаграме», рассказав о важности позитивного мышления
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